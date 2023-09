Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Sint-Genesius-Rode vandaag

16-jarige jongen ontvoerd, gefolterd en naakt achtergela­ten in Brussel: mogelijk wraakactie in Albanees prostitu­tie­mi­li­eu

In het centrum van Brussel is afgelopen woensdagnacht een 16-jarige jongen ontvoerd. Dat schrijft Het Nieuwsblad dinsdag. De jongeman werd door vier mannen in hun auto gesleurd. Twee uur later werd hij naakt en met brandwonden achtergelaten aan de Brusselse Ring. De feiten zouden zich afspelen in het Albanese milieu.