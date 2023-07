Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Sint-Genesius-Rode vandaag

Afbraak Zuidpaleis voor komst nieuwe metrolijn blijft gemoederen beroeren: “4.000 leden van sportclubs worden aan lot overgela­ten”

De bewoners, winkeliers en verenigingen rond en binnen het Brusselse Zuidpaleis aan de Stalingradlaan hebben een nieuw collectief Notre Palais/Ons Paleis voorgesteld in de strijd tegen het verdwijnen van het Zuidpaleis. Het stadsbestuur wil in de plaats een nieuwe metrolijn aanleggen, maar dat zet kwaad bloed bij de buurt. “Waarom zelfs? Dat metroproject is onnodig geld dat wordt uitgegeven.”