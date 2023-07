Antwerps gezin filmt horrorn­acht aan station Brus­sel-Zuid nadat ze laatste trein missen: “We zagen iemand neergesto­ken worden”

Rachid Hiloua en zijn gezin waren zaterdagavond op de terugweg van een begrafenis in Marokko. In Brussel-Zuid misten ze echter op de valreep hun laatste aansluiting naar Antwerpen. Het Securail-personeel verzocht hen vervolgens om buiten het station te wachten op de eerste trein. “We zagen meerdere vechtpartijen. Mijn zoon van 13 kon zijn tranen niet bedwingen”, vertelt Hiloua over de horrornacht. Het gezin gaat ook klacht indienen tegen Securail.