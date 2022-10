Geen douches meer in sporthal en zwembad

Ook de doorloopdouche in het zwembad wordt afgesloten. Het is de opmerkelijkste maatregel die de gemeente neemt om in deze energiecrisis te besparen. In het zwembad zal de temperatuur van het zwembadwater geleidelijk aan verlaagd worden van 29 graden naar 26 graden. De temperatuur in de sporthal zakt van 19 naar 17 graden. “We blijven ons uiterste best doen om iedereen, binnen deze energiebesparende maatregelen, in de beste omstandigheden te laten sporten”, laat de gemeente nog weten. In de andere gebouwen van de gemeente wordt de temperatuur verlaagd naar 20 graden. Medewerkers wordt gevraagd om warmere kledij aan te trekken en eerder raakte ook al bekend dat er in de klassen van de gemeentelijke scholen een energieverantwoordelijke wordt aangeduid die moet instaan voor het doven van de lichten en andere energiebesparende maatregelen. Als er lampen vervangen moeten worden zal er ook gekozen worden voor LED-verlichting.