‘Foute vriend’ Jeron Dewulf komt naar Sint-Genesius-Rode

Brussel REPORTAGE. Hoe buurtbewo­ners een internatio­naal prostitu­tie­net­werk op het spoor kwamen: “Vals profiel aangemaakt op gespeciali­seer­de website om bende in de gaten te houden”

De bewoners van de Alhambrawijk in Brussel halen opgelucht adem nu het opnieuw rustig is in hun buurt. Maandagnacht werd er een internationaal prostitutienetwerk opgerold na verschillende huiszoekingen. Buurtbewoner Jan Leerman kwam samen met het wijkcomité twee jaar geleden het netwerk van de Chinese prostitutie al op het spoor. “Op straat zag je enkel discrete vrouwen in onopvallende kledij. Maar schijn bedriegt, want het bleek een dekmantel voor een netwerk van criminaliteit en uitbuiting.”

9 februari