Eerst een Michelinster, daarna vrijgesproken voor de rechter: “Onvoldoende bewijzen”

De Franstalige televisiekok Mallory Gabsi is woensdag door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. De 26-jarige man werd vervolgd omdat hij in september 2020 betrokken zou geweest zijn bij een vechtpartij op een lockdownfeestje. Het parket had een gevangenisstraf van zes maanden gevorderd, maar volgens de rechtbank waren er onvoldoende bewijzen om hem te veroordelen.

Mallory Gabsi maakte vooral in het Franstalige landsgedeelte en in Frankrijk naam toen hij in 2020 de halve finale haalde in het elfde seizoen van ‘Top Chef’, een uitzending op RTL-TVI en de Franse zender M6. Vorig jaar opende hij zijn eigen restaurant in Parijs en begin deze maand raakte bekend dat het restaurant een eerste Michelinster krijgt.

In september van 2020 was de man echter aanwezig op een lockdownfeestje in Sint-Genesius-Rode. Hij vertrok er woedend omdat een tas met spullen van hem verdwenen was, maar keerde enige tijd later terug. Volgens het parket Halle-Vilvoorde was hij daarbij vergezeld van een groep mensen. Gabsi zou vervolgens twee mensen aangesproken hebben die op een wagen aan het wachten waren, waarna het tot een ruzie kwam en die twee mensen in elkaar werden geslagen. Eén van hen zou daarbij bewusteloos geslagen zijn en een kaakbreuk hebben opgelopen.

Getuigen

Volgens het parket hadden verschillende getuigen het incident gezien en stond het vast dat Mallory Gabsi bij de vechtpartij betrokken was en slagen had uitgedeeld, maar dat werd door de verdediging met klem betwist. Na bijkomend getuigenverhoor is de rechtbank nu tot het oordeel gekomen dat er onvoldoende bewijzen waren om Gabsi te veroordelen. De televisiekok werd dan ook vrijgesproken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.