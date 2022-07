Deelwagens legden al meer dan 4.000 kilometer af

Het gemeentebestuur laat weten dat de twee elektrische deelwagens al meer dan 4.031 kilometer afgelegd hebben. In werkelijkheid zijn het er zelfs al meer want het is in het gemeentelijk infoblad van juni dat de cijfers gepubliceerd werden. Het schepencollege spreekt zelfs van een succes. Het Cambio autodelen telde na amper vier maanden al 23 nieuwe leden. De gemeente wilde mensen over de streep trekken door onder aan gunsttarief te voorzien voor wie tot eind juni instapte.