De geheimen van de straffe madammen van ons koningshuis: “Als jonge prinses zwaar gepest en kijk eens waar Maria-Laura nu staat”

Halle Andy De Brouwer van restaurant Les Eleveurs stopt met takeaway: “De regels verander­den zo vaak dat ik er even genoeg van heb”

9 november Sommelier en eigenaar van restaurant Les Eleveurs in Halle Andy De Brouwer gooit voor 2020 de handdoek in de ring. Tot eind dit jaar kan je geen takeaway in de bekende zaak meer afhalen en heropenen voor de feesten zit er volgens hem niet in. “Wie daarin gelooft is naïef”, zegt Andy realistisch. Maar hij kijkt wel positief naar de toekomst. “Ik steek mijn tijd en energie in een nieuw concept.” De wijnkenner praat openhartig over de gevolgen van de coronacrisis voor het hotel van zijn zus en zijn eigen zaak. “Het is schandalig wat ik hier in het begin aan afval via takeaway de deur uit liet gaan.”