Daar is ze! Zara (19) is jongste vrouw die ooit solo de wereld rond vloog

Zara Rutherford (19) uit Sint-Genesius-Rode vertrok op 18 augustus voor haar wereldrecordpoging. Een wereldreis over 52 landen, van Groenland naar Amerika, Siberië, Japan en zo terug naar Europa. Ze legde in totaal 52.080,3 kilometer af in 200 vlieguren en maakte 69 stops.

Een reis die niet zonder slag of stoot verliep. Normaal zou Zara in november al terug zijn. Maar ze liep vertraging op door slechte weersomstandigheden. Zo zat ze in november en oktober ruim een maand vast in Alaska. Eerst door de slechte weersomstandigheden, later omdat haar visum voor Rusland daardoor verlopen was. De slechte weersomstandigheden bleven haar ook tot het laatste moment achtervolgen. Normaal zou Zara al vorige week maandag terug voet op Belgische bodem zetten, maar door de slechte weersomstandigheden zat ze eerst vast in Griekenland en later in Tsjechië. Gisteren kon ze uiteindelijk doorvliegen naar Frankfurt om vandaag de reis af te ronden.