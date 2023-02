Chauffeur negende keer betrapt tijdens rijverbod: “U staat niet boven de wet”

Noodopvang­cen­trum in Anderlecht voor asielzoe­kers uit tentenkamp aan Klein Kasteeltje: 100-tal mensen overge­bracht

Samusocial, het burgerplatform BelRefugees en het Franstalige Rode Kruis van België openen in Anderlecht een noodopvangcentrum voor de mensen die in het tentenkamp aan het Klein Kasteeltje op de grens tussen Brussel en Molenbeek verblijven. Zowel gisteren als vandaag zijn al een aantal mensen uit het tentenkamp naar dat opvangcentrum overgebracht. Het zou gaan om een honderdtal. In totaal is er plaats voor 140 mensen, die zo in warmere omstandigheden de nacht kunnen doorbrengen.