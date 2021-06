Centrum Sint-Genesius-Rode loopt opnieuw onder water. Ook Mathias Vergels ziet water binnenstromen

Het centrum van Sint-Genesius-Rode staat dinsdagavond voor de tweede keer in een maand tijd onder water nadat er een hevig onweer losbarstte. Het water stroomde verschillende huizen binnen. Eén van de slachtoffers is acteur en muzikant Mathias Vergels. Hij verbouwt momenteel de oude bakkerij van zijn ouders tot een bed and breakfast en moest net als zijn buren lijdzaam toezien hoe het waterpeil na 19 uur snel begin te stijgen. Ook elders in de gemeente is er wateroverlast. Normaal is er vanavond een gemeenteraad gepland in de gemeente maar die werd al een half uur uitgesteld. De brandweer rijdt rond om de meest dringende hulp te bieden. Op 4 juni liep het centrum van de gemeente ook al eens onder. Ook in Alsemberg, deelgemeente van Beersel is opnieuw wateroverlast gemeld. Omdat er op verschillende plaatsen wateroverlast is heeft burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) beslist om het rampenplan af te kondigen.