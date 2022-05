Bestuurder terreinwagen vervolgd voor ongeval met brommobiel waarbij twee tieners stierven

Het ongeluk gebeurde op 16 februari 2019 op de Steenweg op Waterloo. Omstreeks 1 uur sloeg een Aixam met in totaal vier vriendinnen aan boord links af op de steenweg. Bestuurder P.C. uit Waterloo kwam net aangereden in zijn Volvo en kon een botsing niet meer voorkomen. Alix Koerperich (18) en June Michiels (15) kwamen om het leven. De andere twee inzittenden raakten gewond. Na de eerste vaststellingen ging het parket er van uit dat de bestuurster van de brommobiel onverwachts naar links draaide en dat de andere bestuurder geen kans meer had om het autootje te ontwijken maar na de feiten werd er verder onderzoek gevoerd waaruit zou blijken dat de bestuurder van de Volvo het ongeluk wel nog had kunnen vermijden. Het dossier kwam maandag voor het eerst voor in de politierechtbank in Halle. Daar vroeg de advocaat van P.C. meteen om een taalwijziging. Aangezien ook alle burgerlijke partijen Franstalig zijn en het om een complex dossier ging besloot rechter Dina Van Laethem die taalwijziging toe te staan. Het dossier wordt overgeveld naar de dichtstbijzijnde Franstalige politierechtbank en die is voor Halle in Brussel gevestigd.