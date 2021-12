“Als je me ooit verraadt, verkracht ik ook je jongere zusje”: 12 jaar cel voor campingconciërge die zich 18 jaar lang vergreep aan jonge meisjes

Vissenaken Selien en Peet kwamen op de proppen met ‘kattenver­keers­bord’: “Intussen ook opgepikt in Waalse media, dus de vragen blijven komen”

Opgepast, overstekende katten! In de Desselhaegenstraat is het zowaar een niet-alledaags verkeersbord dat weggebruikers deze waarschuwing voor de voeten werpt. De gevarendriehoek met daarop de afbeelding van een overstekende kat was het idee van bewoners Selien Brants (25) en Peet Bui-Vandeput (27). Een idee dat in Vlaanderen, en intussen ook in heel België, navolging kreeg. Maar intussen blijkt dat het binnenkort ook weer zal verdwijnen uit de straat waar het eerst geplaatst werd.

20 december