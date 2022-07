Agenten treffen inbreker aan...met buit in handen

Overstelpt

Kompaan

De opgepakte man, een 52-jarige Serviër, bekende dat hij in de week voor zijn arrestatie verschillende inbraken had gepleegd in Sint-Genesius-Rode en in Waterloo. Naar eigen zeggen wist hij niet precies meer hoeveel en waar. Hij had daarbij samengewerkt met een tweede man, die aan de politie was kunnen ontkomen. “Het was die tweede man die hem had opgesloten in de wagen terwijl hij zelf op dievenpad ging”, pleitte de advocaat van de Serviër. “Dat toont toch wel aan dat de rol van mijn cliënt beperkt en ondergeschikt was. We vragen dan ook een straf met uitstel.” De rechtbank zag dat anders en legde de Serviër een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden op.