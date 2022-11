Achtergelaten mondmasker verraadt inbreker: 2 jaar cel

Linkebeek Opnieuw kerstmarkt in Hoeve Holleken

De kerstmarkt in Linkebeek vindt dit jaar plaats op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 december. Een veertigtal standhouders verkopen er geschenken, kerstspullen en er is een kerstcafé waar een drankje en een hapje geserveerd. Vrijdagavond kan iedereen er terecht vanaf 18.30 uur tot 22 uur. Er is dan ook een opening gepland met het traditionele kerstaperitief en een draaiorgel. Voor kinderen een kerstballenwedstrijd en workshops op zaterdag en zondag. Op zaterdag is er de kerstmarkt open van 13 uur tot 21 uur en op zondag 10 uur tot 18 uur. De kerstmarkt vindt plaats in de Hoeve Holleken op de Hollebeekstraat 212 in Linkebeek.

