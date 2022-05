28.000 pillen op 5 maanden tijd... en niet om door te verkopen: “Hij wilde de perfecte partner en de perfecte schoonzoon spelen”

Brussel Leer Brussel kennen door nieuw prenten­boek, geïnspi­reerd op René Magritte: “Een prachtige hommage aan onze hoofdstad”

Vrijdag werd het nieuwe prentenboek ‘Renée’ voorgesteld in Brussel. In het zoekboek à la ‘Waar is Wally’ gidst het meisje Renée, vernoemd naar kunstschilder René Magritte, de lezer langs verschillende wijken in de hoofdstad. In elke prent zitten bekende Brusselaars verborgen.

6 mei