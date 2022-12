277.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Sint-Genesius-Rode raakten jullie het meest in 2022: van Zara die solo rond de wereld vloog tot het verhaal van non-binaire Luca die model wil worden

Het meest gelezen verhaal van Sint-Genesius-Rode dit jaar is ongetwijfeld dat van Zara (19), de jongste vrouw die solo de wereld rond vloog. Met een brede glimlach en onder massale persbelangstelling en applaus is de Belgisch-Britse pilote Zara Rutherford (19) in januari geland op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Na een wereldreis van vijf maanden waarbij ze over 52 landen vloog is ze de jongste vrouw die ooit alleen de wereld rond vloog. Haar voorgangster deed het op haar dertigste. Daarmee verbrak ze het record meteen met iets meer dan tien jaar. “We hebben op alle mogelijke manieren contact gehouden en ik ben ook zelf twee keer tot bij haar gereisd”, vertelde de fiere papa.

Ook haar broer haalde dit jaar een opvallende titel. Mack Rutherford (17) werd in augustus de jongste piloot die solo de wereld rond vloog en volgde zo zijn zus Zara op. “Het is zij die hem dit idee heeft aangepraat”, vertelde mama Beatrice De Smet.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Zara en Mack Rutherford. © Maxime Petit/ REUTERS

Nog een opmerkelijk verhaal is dat verhaal is dat van de non-binaire Luca (18) die het geen probleem vindt een carrière als model te combineren met een carrière als dakwerker. “Ik haat het om met ‘jongeman’ aangesproken te worden. Toch voel ik me even comfortabel in een werkbroek als in een kleedje”, vertelde Luca die meedeed aan Queens of the Models en aan de slag ging als dakwerker. Luca voelt zich man noch vrouw, maar weet wel wat die wil.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Luca Berghmans (18) uit Sint-Genesius-Rode voelt zich non-binair en doet mee aan de modellenwedstrijd Queen of the Models. © Bart Kerckhoven

Ook Bob Savenberg vond dit jaar weer een weg naar de spotlights. Voor het eerst sinds zijn vertrek bij Clouseau toerde hij met een show die put uit dat rijk repertoire. “We spelen nummers die ik alleen of samen met anderen geschreven heb”, wist Bob te vertellen.

Van goed nieuws naar slecht nieuws want in mei heeft een dertiger op vijf maanden tijd 28.000 pillen bij verschillende apothekers gekocht. Dat deed hij door doktersvoorschriften te vervalsen. Aanvankelijk dachten de speurders dat hij de medicatie zou doorverkopen op de zwarte markt, maar dat bleek niet het geval. De man had ze louter voor eigen gebruik gekocht.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bob Savenberg met Bram Van den Berghe, Manu Huylebroeck en Vanessa Salamon. Samen toerden ze rond met de show 'Swentibold'. © rv/Quentin Dekeukelaere

Ook het artikel over Commissaris Ronald Speltens (63) die afscheid neemt van de recherche is veel gelezen. “Ik zal mijn ervaring nu gebruiken om mee te werken aan ‘cold cases’, wist de commissaris te vertellen. Hij jaagde op pedofielen in het Brusselse, stond met getrokken wapens tegenover collega’s en rolde met zijn team een internationale pooierbende op na een moord.

Afsluiten doen we met Karen (31) die een webwinkel opende met zelfgemaakte en betaalbare kinderkleding. Karen Rodet uit Sint-Genesius-Rode merkte hoe duur kinderkleding is toen haar vrienden kinderen kregen en ze hen een mooi kraamcadeau wilde geven. Daarom begon ze zelf te stikken en te naaien. Met webwinkel ‘Mie Katoen’ biedt ze iedereen betaalbare kleding aan voor de allerjongsten.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Karen Rodet met enkele van de kledingstukken die ze voortaan verkoopt via de webwinkel Mie Katoen. © Bart Kerckhoven

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.