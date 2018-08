Zwoele beelden! Modellen Emily Ratajkowski en Gigi Hadid vieren vakantie op luxejacht DBJ

03 augustus 2018

21u00 0 Showbizz Wat gebeurt er als twee supermodellen zoals Emily Ratajkowski (27) en Gigi Hadid (23) samen op een luxueus jacht dobberen? Precies: een hoop sexy beelden! Het decor: de Egeïsche Zee, voor de kust van Mykonos.

Eenfotograaf legde vast hoe een man (niet haar echtgenoot) foto's mocht nemen van Emily terwijl Gigi naast haar op het voorplecht van de boot lag te zonnen. Emily schreef op Instagram: "Bye Mykonos you were perfect. Swear this is the last photo of me on a boat lol @gigihadid @nammosmykonos @nammosvillage #onlyatnammos #nammosvillage."