Zwijgcontracten verworpen en belastende audiotapes worden afgespeeld: aanklagers R. Kelly halen hun slag thuis

CelebritiesEnkele slachtoffers van de Amerikaanse zanger R. Kelly (54) kunnen binnenkort eindelijk tegen hem getuigen. In het verleden ondertekenden verschillende vrouwen een geheimhoudingsovereenkomst waardoor ze niets mochten zeggen over hun ervaringen met de zanger. Een rechter uit Brooklyn heeft de desbetreffende overeenkomsten nu verworpen.

De aanklagers beweren dat R. Kelly zijn slachtoffers jarenlang onderdrukt heeft. De Amerikaanse zanger zou meerdere vrouwen omgekocht hebben. In ruil voor een fikse som geld moesten de slachtoffers in kwestie zwijgen over wat er tussen hen gebeurd was. Het gaat bovendien om enkele stevige bedragen. Kelly zou één van de vrouwen zo’n 1,5 miljoen dollar betaald hebben. Het geld werd bovendien niet op de rekening van de vrouwen gestort, maar ze kregen het gewoon cash in hun handen gedrukt.

Besmet met herpes

Tijdens het proces tegen de Amerikaanse zanger maakten de aanklagers duidelijk dat de geheimhoudingsovereenkomsten de slachtoffers niet mogen tegenhouden om te getuigen tegen Kelly. Een rechter uit Brooklyn was het hier duidelijk mee eens, want de overeenkomsten werden ondertussen verworpen. Twee slachtoffers van R. Kelly kunnen nu zonder eventuele sancties tegen hem getuigen.

Een van de slachtoffers, wiens naam niet bekend is, kwam op 18 augustus als eerste aan bod in de rechtbank. Zij vertelde dat ze R.Kelly leren kennen heeft in 2009. Vervolgens hadden de twee regelmatig seksueel contact. Op het moment van de feiten was de vrouw amper zestien jaar oud. Kelly zelf was toen al zo’n 40 jaar oud. Het tweede slachtoffer had in 2001 een seksuele relatie met de zanger. Zij beweert dat R. Kelly haar besmet heeft met herpes en dat hij zich daar bovendien zeer bewust van was. Zij ondertekende drie jaar later, in 2004, een geheimhoudingsovereenkomst.

De verschillende geheimhoudingsovereenkomsten werden steeds opgesteld door dezelfde advocaat namelijk Susan Loggans. Ondertussen weigert Loggans om zich uit te spreken over de overeenkomsten. Daarnaast wil ze niet naar New York reizen om te getuigen in het proces. Samen met haar assistente beweert ze dat ze niet kan reizen door de coronapandemie. Susan verklaarde verder ook nog dat ze in haar thuisstad Florida moet blijven om voor haar moeder te zorgen.

Belastende audiofragmenten

Naast de geheimhoudingsovereenkomsten die verworpen werden, zijn er nog enkele ontwikkelingen in de rechtszaak tegen R. Kelly. Op woensdag hebben de openbare aanklagers een paar audiofragmenten laten horen waaruit zou moeten blijken dat de zanger zijn vermeende slachtoffers ook verbaal misbruikte en bedreigde.

In een van de opnames is bijvoorbeeld te horen hoe R. Kelly hevig tekeer gaat tegen een vrouw. Volgens de zanger heeft de vrouw in kwestie een peperdure horloge van hem gestolen. “Als je ooit nog iets van mij steelt, dan kom ik naar Florida en dan gaat er met jou iets gebeuren. Begrijp je wat ik je wil zeggen?”, klinkt het onder meer. Volgens het Amerikaanse magazine Billboard dateren de opnames al uit 2008. Verschillende juryleden luisterden op woensdag naar de opnames met een koptelefoon op. De rechter wilde zo voorkomen dat andere aanwezigen, waaronder de media, het geluid konden horen.

