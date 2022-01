Zwetende Cycloop moet als derde ‘The Masked Singer’ verlaten: “Zo warm!”

Celebrities Ex-Spice Girl Mel C brengt dit jaar nog haar autobiogra­fie uit

Melanie Chisholm (48) aka Mel C brengt dit najaar haar autobiografie uit. Het is voor de voormalige Spice Girl de eerste keer dat ze een autobiografisch boek schrijft. Naar eigen zeggen is ze er eindelijk klaar voor om “haar verhaal te vertellen”.

