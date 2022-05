Zwerven tussen verleden, toekomst en heden: dit zijn onze favoriete series over tijdreizen

StreamzHet verleden herschrijven, het heden beïnvloeden of de toekomst verkennen: series en films over tijdreizen hebben altijd tot de verbeelding gesproken. Naar aanleiding van Streamz’ nieuwe release ‘The Time Traveler’s Wife’ bundelen we deze week in onze Kijkgids vijf series die de gimmick eer aandoen. Van antiheld Loki (Disney+) tot een griezelig grottenstelsel in ‘Dark’ (Netflix): dit zijn onze favoriete ‘tijdloze’ series om te streamen.

‘The Time Traveler’s Wife’

In 2009 werd de gelijknamige roman van Audrey Niffenegger al eens onder handen genomen in een film met Rachel McAdams en Eric Bana, die met gemengde gevoelens werd onthaald. Dat kan beter dachten ze bij HBO Max en dus klopten ze voor hun zesdelige serie aan bij ‘tijdreisexpert’ en uitvoerend producent Steven Moffat, die eerder al sier maakte met ‘Doctor Who’ (zie hieronder). Claire Abshire (Rose Leslie, Ygritte uit ‘Game of Thrones’) en Henry DeTamble (Theo James, ‘Divergent’) lijken door het lot aan elkaar verbonden, maar hun magisch liefdesverhaal geeft het begrip langeafstandsrelatie wel een heel andere dimensie. Henry lijdt namelijk aan een genetische aandoening, die hem ongewild tussen heden, verleden en toekomst slingert.

‘The Time Traveler’s Wife’ - te bekijken op Streamz

Volledig scherm ‘The Time Traveler’s Wife’ (2022). © rv

‘Dark’

Deze allereerste Duitse Netflix Original, een griezelig stukje sciencefiction-noir, was meteen een schot in de roos. Wanneer twee jonge kinderen in het dorpje Winden op onverklaarbare wijze verdwijnen komen het zondige verleden van en de gebroken relaties tussen vier gezinnen aan het licht, die over drie generaties met elkaar vervlochten zijn. De familiesaga heeft echter een bovennatuurlijke twist, want Winden bevat een grottenstelsel waarin inwoners tussen 1953, 1986 en 2019 kunnen reizen en zo het heden beïnvloeden.

Volledig scherm 'Dark' (2017-2020). © rv

‘Doctor Who’

Na een onderbreking van zestien jaar blies de BBC in 2005 dit stukje Brits cultureel erfgoed, dat eerder al liep van 1963 tot 1989, nieuw leven in. Alles draait rond de avonturen van de tijdreizende The Doctor, een Time Lord van de planeet Gallifrey die met zijn krachtige tijdmachine (TARDIS) door het universum reist om de aarde te redden van gevaarlijke wezens. Sinds de start van de reboot namen al zes acteurs de hoofdrol op zich. Eerder deze maand raakte bekend dat Jodie Whittaker, die als eerste vrouw ooit The Doctor mocht vertolken, de fakkel binnenkort doorgeeft aan ‘Sex Education’-ster Ncuti Gatwa. Op Prime Video kan je de eerste tien seizoenen bekijken.

‘Doctor Who’ - te bekijken op Prime Video

Volledig scherm 'Doctor Who' (2005-). © rv

‘Loki’

In navolging van andere Marvel-personages kreeg ook Loki (Tom Hiddleston) vorig jaar zijn eigen zesdelige spin-offserie op Disney+, waarin de geliefde schurk uit de schaduw van broer Thor treedt. De reeks speelt zich af na het stelen van de Tesseract en de gebeurtenissen van ‘Avengers: Endgame’. Ditmaal krijgt Loki dus niet te maken met Thanos maar wel met de Time Variance Authority, een wereld buiten tijd en ruimte waarin een leger van ambtenaren waakt over illegale tijdslijnen die chaos scheppen binnen het universum. De ‘God of Mischief’ schiet in actie om de Heilige Tijdslijn te herstellen, reist door de tijd, verandert de menselijke geschiedenis en groeit uit tot een charmante antiheld.

‘Loki’ - te bekijken op Disney+

Volledig scherm 'Loki' (2021-). © rv

‘Timeless’ - Netflix

We sluiten het rijtje met deze Amerikaanse scifiserie, die ondanks een gebrek aan grote sterren toch twee seizoenen lang kon bekoren. Wanneer een experimentele tijdmachine wordt gestolen slaan historica Lucy, militair Wyatt en ingenieur Rufus de handen in elkaar om de dader te vatten. Die wil de wereld veranderen door het verleden te herschrijven. Gaandeweg ontdekken de onwaarschijnlijke helden dat elk van hen verbonden is met het meesterplan van de dief. Tijdens hun avonturen herbeleven Lucy, Wyatt en Rufus mijlpalen uit de moderne geschiedenis en kruisen ze het pad van historische iconen als Al Capone, Ernest Hemingway en Harry Houdini.

‘Timeless’ - te bekijken op Netflix

Volledig scherm ‘Timeless’ (2016-2018). © rv

