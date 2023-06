Zwembad-actie Qmusic breekt record: 10,5 miljoen telefoontjes en vijf uitgedeelde zwembaden in 2 uur tijd

Een heus zwembad van maximaal acht op vier meter, inclusief benodigdheden voor onderhoud. De winactie van Qmusic was op z'n zachtst gezegd spectaculair te noemen. “Als je dit zelf betaalt, kost het al snel 100.000 euro”, klonk het dan ook enthousiast bij Maarten en Dorothee. “Dit is de grootste radio-actie ooit in ons land, en ver daarbuiten. Er staat bovendien geen limiet op het aantal zwembaden dat we weggeven.”

Dat werden er dus uiteindelijk vijf. De actie was in ieder geval een enorm succes, want een recordaantal mensen belden naar Qmusic in de hoop een zwembad in de wacht te slepen. De Bitcoin-actie vorig jaar moest het nog stellen met 7,4 miljoen bellers, de zwembad-actie deed het een pak beter met 10,5 miljoen hoopvolle telefoontjes. “​Wat een ochtend! Super mooi om te zien hoe onze luisteraars zelfs in teams aan het bellen waren, om voor een vriendengroep van tien, één zwembad te winnen”, klonk het bij Maarten en Dorothee. “Er waren luisteraars die hun zwembad schenken aan iemand anders. Of luisteraars die het gewonnen zwembad zelfs toegankelijk willen maken voor de hele straat. En zelfs wie geen zwembad won, was zo blij voor de gelukkigen. We kijken nu al uit naar de volgende ‘Elke Beller Wint’!”