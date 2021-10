Zware verslavingen en een identiteitscrisis: zo gaat het nu nog met stijlgoeroes Trinny en Susannah

“We wisten dat we wilden praten over de lichamen van echte vrouwen. Wat we leuk vonden, waar we van hielden en wat we niet leuk vonden. En we hadden een sterke mening", liet Trinny Woodall enkele jaren geleden optekenen over de hitshow ‘What Not To Wear’, die in 2001 in première ging. In de show - gebaseerd op een krantencolumn - toonden Trinny en haar kompaan Susannah zich brutaal eerlijk over de kledingkeuzes van doodnormale vrouwen en gaven ze advies over wat beter kon. “Wat historisch gezien interessant is, is hoe ‘What Not To Wear' nu bekeken wordt”, vertelde Trinny. “Ik las recent een artikel waarin stond dat we ‘meedogenloos’ waren in ons advies. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we meedogenloos waren.” Ook Susannah deelde die mening. “We gaven alleen kritiek op de kledij van de vrouwen en op hoe flatterend ze waren voor de mooie onderdelen van hun lichaam. Het draait om vrouwen die accepteren wie ze nu zijn en kledij vinden waar ze van houden.”