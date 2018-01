Zware #metoo-factuur voor de BBC TC

Showbizz De zender werd gedwongen tot een reshoot van haar prestigieuze Agatha Christie-project omdat een van de hoofdrolspelers in opspraak kwam.

De Britse staatszender moet diep in de buidel tasten. De prestigieuze mini-serie 'Ordeal By Innocence', gebaseerd op gelijknamige boek van Agatha Christie, waarvan de uitzending eigenlijk gepland was tijdens de voorbije kerstvakantie, moet deels opnieuw gefilmd worden. De BBC en co-producer Amazon beslisten immers dat de in opspraak gekomen acteur Ed Westwick, die een hoofdrol speelt in de reeks, moest vervangen worden. Al zijn scènes werden nu opnieuw opgenomen met een nieuwe acteur, Christian Cooke. Een dure affaire, want veel van die scènes moesten op locatie in Schotland worden gefilmd. Bovendien moesten ook co-acteurs als Bill Nighy en Eleanor Tomlinson opnieuw ingehuurd worden. Een factuur die nu wordt geraamd op zo'n 1 miljoen pond. Maar de BBC voelde zich hiertoe verplicht omdat Ed in opspraak kwam in de nasleep van #metoo. Vier vrouwen beschuldigen hem er immers van dat hij hen heeft aangerand. Iets wat de acteur wel ontkent, maar toch oordeelde de zender dat hij beter geweerd werd uit hun topserie.

Getty Images Christian Cooke vervangt Ed Westwick in 'Ordeal By Innocence'.