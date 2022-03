Zware klap voor Nicole & Hugo. Nicole heeft Alzheimer: “We strijden samen tegen de ziekte”

We spreken Nicole en Hugo in de kantoren van uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. De afspraak ligt al weken vast en we zijn verheugd dat we beiden te spreken krijgen. Toen we hen vorige zomer interviewden over Saint-Tropez, nam Hugo zo goed als alleen het woord. Ondertussen is duidelijk waarom, maar dat vertellen ze straks zelf. Eerst praten we over het begin van alles.