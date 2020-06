Zwangere zangeres Trisha met spoed opgenomen in ziekenhuis BDB

22 juni 2020

21u52

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Patricia Govaerts (37), beter bekend onder haar artiestennaam Trisha, is met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Dat laat haar echtgenoot Kurt (49) weten op Facebook. Tijdens een dringende operatie werd de galblaas van de zangeres verwijderd.

De alarmbellen gingen rinkelen bij Kurt toen z’n echtgenote plots een hevige stekende pijn kreeg aan haar maagstreek. “Ze kon hierdoor niet goed meer ademen”, schrijft hij op Facebook. “Na amper vijf minuten ben ik met haar naar de spoeddienst gereden. Ze kon geen vijf stappen zetten van de pijn.”

Toen Trisha arriveerde in het ziekenhuis dacht het personeel dat ze contracties had. De zangeres, die momenteel zwanger is van haar vierde kind, bleek na verder onderzoek echter last te hebben van een galcrisis. Bij een spoedoperatie werd haar volledige galblaas verwijderd.

Intussen herstelt de zangeres in alle rust van de ingreep. “Alles is goed verlopen. Een snel herstel schat! We houden van je!”, schrijft Kurt nog op Facebook.