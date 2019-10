Exclusief voor abonnees Zwangere Véronique Leysen zet haar carrière op een lager pitje: “Twee jaar lang was ik er in de weekends niet voor onze zoon” VVDW

16 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Als alles goed gaat, verwelkomen Véronique Leysen (33) en Thomas Vanderveken (38) in februari een broer of zus voor zoontje Otto (2,5). Haar tweede zwangerschap heeft Véronique tot nadenken gestemd. Niet haar carrière, maar haar gezin komt voortaan op de eerste plaats.

Het ontbreekt Véronique Leysen niet aan ondernemerszin. De voorbije twee jaar alleen al stampte ze enkele Maurice-koffiebars uit de grond, schreef ze een kookboek met brunchrecepten én lanceerde ze de Maurice-kledinglijn voor ZEB. Dat ze in februari 2017 bevallen was van zoontje Otto stond haar ambities nooit in de weg, maar de combinatie begon zijn tol te eisen. “Twee jaar lang was ik er in de weekends niet voor onze zoon”, steekt Véronique van wal in Story. “Familie-uitjes met ons drieën? Daar was geen sprake van. De keren dat ik op zondag met mijn gezin samen heb ontbeten, kan ik op één hand tellen. Om zeven uur ’s ochtends was ik al de deur uit om in mijn koffiebar Maurice in Berchem te staan. Ik zag er andere gezinnen met hun kinderen van hun zondag genieten, en dat deed weleens pijn. Ik wou ook zo graag een eitje bakken voor Otto... Ik kon het niet langer aan. Ik wist: het is de bar of mijn gezin.”

