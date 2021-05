Zwangere sommelier Sepideh opgenomen in ziekenhuis

ShowbizzAntwerps sommelier Sepideh Sedaghatnia (36), ook bekend als jurylid uit ‘Mijn Pop-uprestaurant’, is opgenomen in het ziekenhuis nadat er complicaties met haar zwangerschap zijn opgetreden. Dat laat de wijnkenner weten op haar sociale media. Ze stelt daardoor de heropening van haar zaak ‘DIVIN by Sepi’ uit.

Eind januari maakte Sepideh bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje, maar die zwangerschap verloopt niet van een leien dakje. De sommelier is onlangs opgenomen in het ziekenhuis en liet dat weten op Instagram. “De voorbije weken zijn niet gemakkelijk geweest en er komt precies geen einde aan. Door complicaties met mijn zwangerschap ben ik in het ziekenhuis opgenomen en moeten we helaas meedelen dat de heropening op 8 mei voor Divin uitgesteld zal worden.”

Toch blijft de mama in wording positief. “We keken er enorm naar uit om iedereen terug te mogen verwelkomen op ons zonnig terras, maar uitstel is zeker en vast geen afstel! We houden jullie nauw op de hoogte van zodra we een beter zicht hebben op een nieuwe openingsdatum", laat ze weten.

Sepideh heeft haar eigen restaurant in Antwerpen, Divin by Sepi, en is aan de slag als huissommelier van Het Laatste Nieuws. In 2014 werd ze uitgeroepen tot sommelier van het jaar.

