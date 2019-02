Zwangere Meghan naar Marokko, weken voor uitgerekende datum Redactie

08 februari 2019

17u40 0 Showbizz De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan brengen eind deze maand een bezoek aan Marokko. Dat heeft Kensington Palace vandaag bekendgemaakt. Zij zullen het land namens de Britse kroon bezoeken van 23 tot en met 25 februari.

Opvallend is dat de 37-jarige Meghan tegen die tijd hoogzwanger is. Wanneer de hertogin precies is uitgerekend, is niet bekend. Wel is gecommuniceerd dat de koninklijke baby in het voorjaar wordt verwacht. Gezien het feit dat een vrouw tot 36 weken in haar zwangerschap in het vliegtuig mag stappen, zou dat betekenen dat Meghan en Harry in april ouders hopen te worden. Die voorspelling zingt al langer rond in Engeland.

De exacte invulling van de reis wordt later bekendgemaakt.