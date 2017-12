Zwangere Marijke Dilles telt af, nog zes weken DBJ

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kristof Ghyselinck Marijke Dilles Showbizz Er was veel schoon volk op de première van 'Nacht, moeder', het toneelstuk van Marleen Merckx en Leen Dendievel . Onder meer Kobe Van Herreweghe en zijn partner Jef tekenden tekenden present in het Antwerpse Fakkeltheater, maar ook Marijke Dilles was erbij. De actrice, bekend uit 'De Vijfhoek' en 'Vermist' straalde met haar ronde buik. Ze is uitgerekend over zes weken.

Marleen Merckx en Leen Dendievel - Simonneke en Kaat uit ‘Thuis’ - zijn nu ook samen in een theaterstuk te zien. In ‘Nacht, moeder’ spelen ze eveneens moeder en dochter. Die productie lag zelfs al vast, lang voor ze samen op tv verschenen. ‘Nacht, moeder’ vertelt het verhaal van Jessie die koudweg aan haar moeder zegt dat ze er die avond een eind aan wil maken. Wat volgt, is een emotionele strijd tussen beiden.

Tal van acteurs waren afgezakt naar het volkse theater in de Antwerpse binnenstad om hun collega's te steunen.

Kristof Ghyselinck Kobe Van Herreweghen en partner Jef

Kristof Ghyselinck Udo en collega Eva (achtergrondzangeres)

Kristof Ghyselinck Fleur van Groningen en vriendinnen Emilie en Joke

Kristof Ghyselinck Sven De Ridder