Zwangere Hanne van K3 krijgt na Diede nóg een vervangster: “De Grote Sinterklaasshow zal een hele grote verrassing worden”

De Grote Sinterklaasshow

En een job die ze merkbaar goed doet, zo zagen we zaterdag bij een optreden in ‘s-Hertogenbosch. Nog tot eind december zal Diede de vervangster zijn van Hanne, behalve - zo blijkt nu - tijdens De Grote Sinterklaasshow in het Sportpaleis op zaterdag 3 en zondag 4 december. “We zijn heel blij dat Diede van ons weer K3 maakt zodat Hanne zich in alle rust kan voorbereiden op de geboorte van haar eerste kindje”, vertellen Marthe en Julia ons vlak na hun optreden. “En Diede doet dat trouwens heel goed. Ze is, weliswaar tijdelijk, een grote aanwinst. Maar ze zal Hanne enkel in Nederland vervangen, en dus niet bij De Grote Sinterklaasshow in het Sportpaleis”, gaat K3 verder. “We gaan tijdens ons optreden ook wel assistentie krijgen, want Hanne is hoogzwanger op dat moment. Maar van wie? Dat blijft nog geheim en gaan we pas onthullen tíjdens ons optreden zelf. De Grote Sinterklaasshow zal dus een hele grote verrassing worden.”