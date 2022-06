Zwangere Guy vloekt erop los: “Veertien kilo vermagerd, maar nog altijd een fucking kleine dikzak”

Celebrities Moeder van Britney Spears reageert op het huwelijk van haar dochter: “Ik wil gewoon dat ze gelukkig is”

Lynne Spears (67) heeft zich in een gesprek met het Amerikaanse ‘Page Six’ uitgesproken over de band met haar dochter. Een fotograaf wist de moeder van de zangeres te strikken voor een reactie en vroeg of ze het erg vond dat ze niet uitgenodigd was op het trouwfeest van de popster.

18:00