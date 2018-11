Zwangere Guy rekent af met gewelddadige stiefvader in snoeiharde video: “Mijn moeder werd geslagen en misbruikt waar mijn zusje bijstond” DBJ

14u02 0 Showbizz Gorik Van Oudheusden (29), artiestennaam Zwangere Guy, rekent in zijn nieuwste video af met zijn gewelddadige stiefvader. In ‘Gorik Pt. 1' heeft de rapper het over zijn traumatische jeugd, op de beelden in de video wordt een weerloze vrouw murw geslagen terwijl de rapper er op moet blijven kijken.

“Ik zou hem killen moest ik kunnen”, rapt Zwangere Guy op de eerste single ‘Gorik Pt. 1' van zijn album dat in maart moet uitkomen. En dat meent hij. Meer dan vier minuten lang beschrijft de rapper van Stikstof Zwangere Guy zijn keiharde jeugd die hij beleefde in Brussel.

“Mijn moeder werd geslagen door die vuile hond, verkracht, misbruikt, terwijl mijn zusje erbij stond.” De beelden die de rapper beschrijft laten niets aan de verbeelding over. Net als de bijhorende video trouwens, die als een vuistslag aankomt. Op de beelden is een oudere man te zien die langzaam maar gedecideerd bokshandschoenen aantrekt om vervolgens een weerloze vrouw, armen naast het lichaam, helemaal murw te slaan.

Het album van Zwangere Guy, dat in maart van volgend jaar uitkomt, is een afrekening met zijn traumatische jeugd. Hij liep op zijn veertiende weg van huis en dealde drugs op straat. Ondertussen had zijn mama een nieuwe vriend gevonden die haar misbruikte en toetakelde. “Je zit nu in de bak, een kogel is voor u te goedkoop”, klinkt het onder meer. “Je bent een verslaafde zonder ruggengraat, ik pis op je graf.” Van Oudheusden is na zijn eerste single van dit album duidelijk nog niet klaar met zijn stiefvader.