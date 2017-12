Zwanger vriendinnetje Robin Thicke poseert voor impulsieve naaktshoot EVDB

Het 22-jarige model werd voor haar verjaardag een dag op voorhand verrast door haar vriend - en papa van haar toekomstige baby - Robin Thicke (40). April Love Geary is momentel 28 weken zwanger.

April Love Geary zal haar drieëntwintigste verjaardag niet snel vergeten. Een dag voor ze werkelijk jarig is, werd ze verrast door vriend Robin Thicke. Die trakteerde haar op een uitje naar het Beverly Hilton hotel in Beverly Hills, California.

Dat postte het model, dat al twee jaar samen is met Thicke, op haar Instagram. Wat later besloot het koppel een impulsieve naaktshoot te houden. De volgende foto die Geary postte was er namelijk een van haar, waarop ze strategisch bedekt is met rozenblaadjes. Haar zwangere buikje steekt trots uit.

And it's not even my birthday!! (tomorrow) I have the best boyfriend in the world! Peep the sticker in the background tho 😻😻😻 Een foto die is geplaatst door April Love Geary (@aprillovegeary) op 06 dec 2017 om 06:02 CET

SO EXTRA 🌹🌹🌹 Een foto die is geplaatst door April Love Geary (@aprillovegeary) op 06 dec 2017 om 07:05 CET

Het romantische uitstapje viel ironisch genoeg op de tweeënveertigste verjaardag van Thickes ex-vrouw Paula Patton.