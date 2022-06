Zwanger K3'tje Hanne denkt na over de toekomst: "Dan zullen ze toch oplossingen moeten zoeken"

Woensdagnamiddag was het over de koppen lopen in het Waasland Shopping Center, want Hanne, Marthe & Julia hielden er hun eerste signeersessie ooit in Vlaanderen. “400 mensen, ze zijn met veel hé!”, glundert Marthe. Ook Hanne, die recent aankondigde dat ze in verwachting is van haar eerste kindje, straalt. “Fans komen zelfs met slabbetjes als cadeau, mega leuk om te krijgen” vertelt ze aan Jarne. Of ze de K3-tour van 2023 zal kunnen afmaken, is op dit moment wel nog een vraagteken. Ontdek meer in een nieuwe Showbits.