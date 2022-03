Zwaarden, ooglapjes en gehesen zeilen: dit zijn onze vijf favoriete piratenfilms en -series

StreamzMet het avontuurlijke ‘Our Flag Means Death’ waait er een frisse wind op Streamz. Sabels, ooglapjes, angstaanjagende vlaggen en gehesen zeilen: deze week gingen we voor onze Kijkgids op zoek naar de strafste piratenseries en -films uit streamingland. Van vrijbuitershaven New Providence Island in ‘Black Sails’ (Starzplay) en Somalische piraten in ‘Captain Phillips’ (Netflix) tot de legendarische Zwartbaard (‘Crossbones’, Streamz) en het fantasierijke ‘Pirates of the Caribbean’-universum (Disney+): niemand is veilig.

‘Our Flag Means Death’ - Streamz

Voor deze unieke achtdelige komische reeks baseerde HBO zich losjes op de avonturen van de rijke Engelse landeigenaar Stede Bonnet (Rhys Darby), die anno 1717 met een midlifecrisis kampt. Aangezien het aanschaffen van een motor of sportwagen niet tot de opties behoort, besluit Bonnet het roer drastisch om te gooien. Hij ruilt zijn luxeleven in voor een bestaan als kapitein van piratenschip Revenge. De nette en vriendelijke piraat worstelt om het respect te verdienen van zijn potentieel muitende bemanning, maar een noodlottige ontmoeting met de legendarische Zwartbaard (vertolkt door Taika Waititi, ‘What We Do in the Shadows’) zorgt voor een ommekeer.

Benieuwd hoe dit avontuur verder loopt voor Zwartbaart & Stede Bonnet? Bekijk ‘Our Flag Means Death’ op Streamz.

‘Black Sails’ – Starzplay (TV Vlaanderen)

In 1715 vechten de gevreesde kapitein Flint (Toby Stephens) en zijn bemanning voor het voortbestaan van New Providence Island, een beruchte vrijbuitershaven voor dieven, fortuinzoekers, prostituees en piraten. Het verhaal van ‘Black Sails’ werd geschreven als voorgeschiedenis op Robert Louis Stevensons beroemde boek ‘Treasure Island’, maar werd ook in een historische context geplaatst, namelijk in de periode die volgt op het ondertekenen van de Vrede van Utrecht (1713). Zo maakten verschillende hoofdpersonages in die tijd de zeeën echt onveilig vanuit hun thuishaven op de Bahama’s. Vroeger was de reeks beschikbaar op Netflix, maar vandaag kunt u meevaren via Starzplay op TV Vlaanderen.

‘Black Sails’ – Starzplay

‘Crossbones’ – Streamz

Weinig historische figuren die meer tot de verbeelding spreken dan Zwartbaard. Dat zal ook John Malkovich beamen, want de Amerikaanse topacteur liet zich in 2014 verleiden om de meest gevreesde zeerover aller tijden te vertolken. Het negendelige ‘Crossbones’, gebaseerd op Colin Woodards boek ‘The Republic of Pirates’, speelt zich af tijdens het gouden tijdperk voor piraten in 1729. De door het Britse Rijk dood gewaande Edward ‘Zwartbaard’ Teach heerst over zeeroversparadijs Santa Compana, een eiland in de Caribische Zee dat op geen enkele kaart staat.

Waan je in het gouden piratentijdperk van de 18de eeuw en bekijk ‘Crossbones’ op Streamz.

‘Pirates of the Caribbean’-filmreeks – Disney+

De bekendste en daarom ook meest voor de hand liggende keuze voor deze lijst vindt u op het streamingplatform van Disney+. De vijfdelige ‘Pirates of the Caribbean’-franchise, genoemd naar de pretparkattractie van Disneyland, staat dan ook in de filmannalen als de veertiende meest lucratieve filmreeks ooit, met een wereldwijde opbrengst van ruim 4 miljard dollar. Van ‘The Curse of the Black Pearl’ in 2003 tot ‘Dead Men Tell No Tales’ in 2017: (her)beleef de gekke avonturen van Jack Sparrow (Johnny Depp), Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) en Hector Barbossa (Geoffrey Rush) in een wereld die geregeerd wordt door het Britse Rijk, de Britse Oost-Indische Compagnie en het Spaanse Rijk.

‘Pirates of the Caribbean’-filmreeks – Disney+

‘Captain Phillips’ – Netflix

Na het fantasierijke Disney+-spektakel sluiten we het rijtje zowaar met de verfilming van een waargebeurd verhaal. In 2009, toen de Indische Oceaan nog krioelde van de Somalische piraten, werd het westerse vrachtschip Maersk Alabama van kapitein Richard Phillips gekaapt. Om zijn bemanningsleden te redden, bood Phillips (Tom Hanks) zichzelf aan als gijzelaar. Net zoals met 9/11-drama ‘United 93’ toont ‘The Bourne Ultimatum-regisseur Paul Greengrass hoe je een waargebeurd verhaal op respectvolle wijze op het witte doek tovert. Opvallend: Hanks tegenspeler Barkhad Abdi versierde met zijn debuut meteen een Oscarnominatie voor beste bijrol. Daarvoor verdiende hij de kost als limousinechauffeur.

‘Captain Phillips’ – Netflix

