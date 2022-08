Zwaar ontgoochelde Charlotte de Witte reageert op technische problemen op Pukkelpop: “Er vloeiden tranen”

Eens niet in de Boiler Room, maar voor het eerst op de Mainstage van Pukkelpop en meteen geveld door een technische panne. De dj-set van Charlotte De Witte viel een kwartier na de start plots stil. Weg geluid, weg beats. De wei voor de mainstage was stil, maar de fans bleven hun idool wel steunen. “Bedankt voor alle liefde”, reageert die nu.

Charlotte was duidelijk druk in de weer achter de dj-booth om de knopjes van haar mengtafel terug aan de praat te krijgen. Na drie minuten was het prijs - gelukkig - en stond haar set weer in volle actie. Dankbaar met de handjes op het hart. Tot het enkele minuten later opnieuw van dat was. En opnieuw. Op het einde van de set volgde nog een tweede hartjesgebaar, vandaag reageert de dj ook op wat er gebeurde. “Ik had heel veel vertrouwen in de set die ik voor jullie in elkaar had gestoken”, schrijft ze. Ik wist welke richting ik wilde inslaan om jullie een set te brengen die geschikt was voor de mainstage én trouw bleef aan de clubcultuur waar ik zo van hou.”

“Helaas waren er flink wat technische problemen die dat verhaal onderbraken. Vier keer viel het geluid weg, moest het mengpaneel in het midden van mijn set vervangen worden, functioneerde het effectenpaneel niet, ... Een nachtmerrie. De ontgoocheling is groot. Het is extreem pijnlijk om iets kapot te zien gaan - waar je dan niet eens zelf controle over hebt. Het hart van mijn hele team brak, en er vloeiden tranen.”

“Maar als ik één ding wil doen, is het mijn publiek vanuit de grond van mijn hart bedanken dat ze bleven staan”, vervolgt ze. “Jullie bleven staan, en bleven respectvol en geduldig. Iedere keer wanneer ik herstartte, kreeg ik van jullie dezelfde energie. Er waren vijftigduizend mensen die mij steunden wanneer ik dat het meest nodig had, en dat is bijzonder. Ik ben echt een beetje kapot door het hele voorval, maar het komt wel goed.”

Ongelukkige timing

Daar twijfelt ook Charlottes manager Alexander Vandriessche niet aan. “Ik ken haar al meer dan tien jaar, en ik weet dat ze een enorm sterke en veerkrachtige vrouw is”, stelt hij. “Geen haar op mijn hoofd dat eraan twijfelt dat Charlotte dit te boven komt, maar momenteel voelt ze zich niet happy. Gelukkig is ze goed omringd met heel veel mensen die haar steunen, en van haar houden. Het optreden op Pukkelpop had één van de hoogtepunten van de zomer moeten worden, maar dat is anders uitgedraaid. We verwijten niemand iets: zowel de organisatie als de mensen die het materiaal ter beschikking stelden, zijn top. Dit was brute pech. We hebben écht nog nooit meegemaakt dat er een mixer tijdens de set kapot gaat. Noch tijdens de linecheck, noch tijdens de soundcheck was er iets aan de hand. Dan denk je ook niet dat zoiets nog gaat gebeuren. Maar kijk: dat is eigen aan live optredens: er kan altijd iets fout lopen. Een dj-set verschilt daarin niet van wat een band doet: ook daar kan een gitaar of een versterker al eens de geest geven.”

“Charlotte kon gelukkig wel rekenen op een fantastisch publiek”, vervolgt Vandriessche. “We hebben nog nooit zo’n opkomst gezien. Pukkelpop vertelde ons dat er vijftigduizend man aan het hoofdpodium stond, en die zijn haar allemaal blijven steunen. Tijdens de black-outs zijn ze zelfs haar naam beginnen scanderen, wat Charlotte een ongelofelijke boost aan energie gaf. What doesn’t kill you makes you stronger, zullen we maar zeggen. En wat we hier positief uit kunnen meenemen: dj’s op het hoofdpodium werkt wél. Charlotte heeft - ondanks de technische ellende - wel een statement gemaakt. Als Charlotte volgend jaar mag terugkeren, neemt ze zeker en vast revanche!”

“Het is heel jammer wat er gisterenavond gebeurd is”, reageert ook Frederik Luyten - de woordvoerder van Pukkelpop. “Tijdens de set van Charlotte kregen we op het hoofdpodium af te rekenen met technische problemen. Dat zijn dingen die kunnen gebeuren, en niemand treft daar fout in. De timing was uiteraard erg ongelukkig. Wat wél belangrijk is: Charlotte heeft er, ondanks haar pech, wel een geweldig feest van gemaakt. Fantastisch om te zien ook hoe het publiek bleef staan, en dansen. We wilden haar natuurlijk ook de kans geven om haar set af te werken: vandaar dat ze tien minuten ‘langer’ heeft gespeeld. Ze is een topper!”

