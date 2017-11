Zwaar aan het aftellen naar het huwelijk van Harry en Meghan? Wij helpen het lange wachten verlichten TC

Ben jij sinds de bekendmaking van de verloving van Harry en Meghan ook ten prooi gevallen aan een oncontroleerbare honger naar koekendozenromantiek? Kan je niet wachten tot het "I do" klinkt in Windsor Castle? Dan is het uiteraard nog véél geduld oefenen tot mei 2018. Gelukkig zijn wij er met de ideale tip om het lange aftellen wat dragelijker te maken. Deze zes films zijn immers ideale voorgerechtjes voor de grote dag van Harry & Meghan!

Roman Holiday

kos Audrey Hepburn en Gregory Peck.

Filmklassieker uit 1953 met Audrey Hepburn en Gregory Peck. Zij is een prinses op rondreis in Europa die haar koninklijke bestaan beu is. Tijdens een passage in Rome ontsnapt ze aan haar entourage. Ze ontmoet een knappe Amerikaanse journalist (Peck) en dan bloeit er iets moois.

The Prince and Me

AP Julia Stiles en Luke Mably.

Romantische komedie uit 2004 met Julia Stiles en Luke Mably. Zij is de gemotiveerde studente Paige. Hij de Europese jetsetprins Eddy, die van het ene incident in het andere schandaal belandt. Om te bezinnen trekt hij incognito naar de universiteit waar Paige les volgt. Daar valt hij als een blok voor haar. Zij wordt wat aarzelend verliefd. Wanneer ze even later in een mediastorm belanden, waardoor Paige ontdekt dat Eddy verzwegen heeft wie hij écht is, dreigt hun romance kansloos te stranden. Maar dan gaat ze hem opzoeken in zijn kasteel en komt alles nog goed.

The Princess Diaries (2)

buena vista Anne Hathaway.

De reeks 'Princes Diaries'-films (de eerste dateert van 2001) met Anne Hathaway in de rol van Mia, die pas als tiener ontdekt dat ze in werkelijkheid prinses is van een onooglijk Europees koninkrijk. Ze moet uiteraard wel opgeleid worden tot volwaardige royal (een job voor Julie Andrews) en wordt uiteraard ook verliefd, gaat trouwen en... Enfin, wat koekendozenromantiek betreft, zit het hier wel snor.

Kate & Leopold

REUTERS Meg Ryan en Hugh Jackman.

Romantische film uit 2001. Hugh Jackman is Leopold, een edelman uit het verleden die in het huidige New York belandt. Daar ontmoet hij de ambitieuze Kate, een rol van Meg Ryan. Zij vindt hem aanvankelijk een pompeuze aansteller, maar uiteindelijk worden de twee verliefd. Er duiken nog wel wat problemen op en hij dreigt even terug in de tijd te gaan, maar uiteindelijk, zo gaat dat in dit soort films, overwint de liefde alles. Zelfs de grenzen van tijd en ruimte.

Enchanted

AP Amy Adams.

Parodie op de prinsessenfilms van Disney. Door Disney zelf. Onder het motto: wat je zelf doet, doe je beter, wellicht. Amy Adams is prinses Giselle uit het tekenfilmrijk Andalasia. Maar door toedoen van een jaloerse stiefmoeder die na haar uren bijklust als heks belandt Giselle in New York. En hoewel ze in Andalasia op het punt stond te trouwen met prins Edward, wordt ze in de Big Apple toch verliefd op een echtscheidingsadvocaat met diezelfde naam. Uiteindelijk wint die laatste Edward het pleit in de strijd om haar hart.

Sissi

Matthias Wille Romy Schneider.

Klassieke filmreeks die hier uiteraard niet kon ontbreken. De eerste 'Sissi' ging in 1955 in première. Romy Schneider is een jonge gravin, maar dan wel eentje van de soort die de vergelijking kan doorstaan met een boerenmeid met kwajongensstreken. Ze verovert het hart van keizer Frans Jozef, een royal met een hoog stijve-harkgehalte, ook al was het oorspronkelijk de bedoeling dat die voor haar oudere zus Néné zou vallen. Der Franz trekt zich niets aan van de kritiek van zijn moeder of andere hovelingen, kiest voor Sissi en de ene romantische scène volgt de andere in sneltempo op. Doorgaans valt in de kerstperiode niet te ontsnappen aan deze films...