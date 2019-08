Exclusief voor abonnees Zustertwisten in Hollywood: Olivia de Havilland en Joan Fontaine lusten elkaar rauw MD

04 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Olivia de Havilland en Joan Fontaine zijn het enige stel zussen in de geschiedenis die beiden een Oscar voor beste actrice wonnen, maar daar eindigen meteen alle overeenkomsten – behalve hun wederzijdse bitterheid. Als kinderen al lusten ze elkaar rauw, en die rivaliteit ontaardt in de meest legendarische familievete uit de Hollywoodgeschiedenis. Dat schrijft Story.

Toen Joan Fontaine in 2013 stierf had ze al 38 jaar geen woord meer gewisseld met haar zus. Drie jaar later, voor haar honderdste verjaardag, doorbrak Olivia de Havilland, overigens het laatste overlevende castlid van Gone with the Wind, haar stilzwijgen over de vete met haar overleden zus – en bleek de leeftijd haar nog steeds niet milder te hebben gestemd. De band tussen Olivia en Joan was vanaf hun prilste kindertijd wrokkig en viel voorgoed in duigen door de dood van hun moeder. Hollywood smulde er op dat moment al decennia van: het kwaad bloed tussen beide steractrices kwam aan het licht toen ze in 1942 allebei genomineerd waren voor een Oscar. Nadien escaleerde het snel en de tijd heeft de wonden nooit geheeld. ‘Je kunt evengoed van je zus scheiden als van je man. Ik zie haar nooit en ben ook niet van plan om daar verandering in te brengen’, liet Joan ooit optekenen. ‘Ik ben als eerste getrouwd, won mijn Oscar vóór Olivia, en als ik eerst sterf, zal ze ongetwijfeld ziedend zijn dat ik haar nog eens geklopt heb!’

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis