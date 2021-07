Zus van ‘Temptation’-Joshua, dochter ex-Rode Duivel en toekomstig militair: dit zijn de 10 opvallendste Miss België-kandidaten

Showbizz Hoogzwange­re Maxime Meiland test positief op corona

20 juli Het was de afgelopen dagen erg stil op het Instagramaccount van Maxime Meiland (25). Ondertussen heeft de dochter van Martien van zich laten horen en legt ze aan haar volgers uit waarom ze de laatste tijd een beetje afwezig is geweest. Maxime, die momenteel in verwachting is van haar tweede kindje, heeft namelijk positief getest op corona.