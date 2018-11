Zus van Lize Feryn vecht tegen MS Jan Ruysbergh

Slecht nieuws voor 'In Vlaamse Velden'-actrice Lize Feryn (25). Haar zus Mira (30), die samen met Lize en hun andere zus Yanne (31) handtassenbedrijfje Atelier Feryn runt, lijdt aan MS.

Dat maakte Mira zelf bekend via haar blog. “Het was niet de eerste keer dat ik een bericht kreeg over mijn perfecte ­leven”, schrijft de middelste van de Feryn-zussen. “Voor het eerst voelde ik de noodzaak dat te ontkrachten. Ik vertel over de kleine dingen waar ik van geniet, net omdat ik geleerd heb hoe belangrijk die zijn. Dat inzicht heb ik ­misschien wel te danken aan al die dingen waar ik net níet over schrijf. Over het leven tussen de lijntjes, dat venijnig uit de hoek durft te komen.”

Vreemd lijf

Mira kampte al geruime tijd met extreme vermoeidheid, maar dacht dat dat aan haar drukke leven in combinatie met de kinderen lag. “Ik ­wenste dat de hoofdpijn zou verdwijnen, dat m’n lichaam weer zou meewerken”, schrijft ze nog. “Maar toen kwam de diagnose: MS, Multiple Sclerose. Het wekenlange idee in een vreemd lijf te zitten, het verliezen van de controle, het had een réden. Het strookt niet met mijn ambitie, maar noodgedwongen moet ik luisteren naar mijn lichaam.”

Hard vechten

Mira neemt intussen medi­catie om de ziekte onder controle te houden. “Ik probeer de nieuwe bewoner in mijn lijf een plaats te geven, zonder het zijn plaats te ­gúnnen. Hier ga ik heel hard tegen vechten. Vanaf nu ­vertrouw ik me volledig toe aan de kennis van een specialist. Die zal geweldig zorg voor me ­dragen, daar ben ik zeker van.” Lize Feryn reageert voorlopig liever niet op ­hetgeen haar zus overkomt, maar steunt Mira voluit in deze moeilijke tijden.