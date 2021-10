Zus van Jean-Claude Van Damme beweert bijna vermoord te zijn met deegrol

SHOWBIZZVéronique Van Varenbergh (62), de zus van acteur Jean-Claude Van Damme (61), zou in 2017 nipt ontsnapt zijn aan een moordaanslag. Dat schrijft de nieuwssite DH. Ze beschuldigt haar ex-vriend Frédéric (49) ervan haar te hebben aangevallen met een deegrol in haar appartement in Knokke. “Ik voelde voor hem niets anders dan walging en haat.”

In eerste instantie leerde de twee elkaar kennen op Facebook om zaken te doen. Pas later ontstonden er romantische gevoelens. Na verloop van tijd vermoedde de zus van Jean-Claude Van Damme echter dat hun relatie vooral gebaseerd was “op de bekendheid van haar broer en zijn geld”.

Toen ze haar partner betrapte op het stelen van geld, verdween de liefde als sneeuw voor de zon: “Ik voelde voor hem niets anders dan walging en haat.” Véronique beëindigde de relatie en verwijderde de naam van Frédéric op de deurbel van hun appartement in Knokke.

Volledig scherm Jean Claude Van Damme met zijn zus Veronique Van Varenberg. © Instagram

Een klap van de deegrol

Op 17 maart 2017 keert Frédéric ‘s avonds terug naar het appartement in de Koninginnenlaan om nog enkele meubels op te halen. De man heeft op dat moment een bril en pet op, en heeft de kraag van zijn jas volledig omhooggetrokken. “Je hebt een grappige look”, zegt Véronique nog. Wanneer de vrouw even later haar rug naar haar ex-partner toekeert, loopt het mis. Frédéric zou zijn voormalige vriendin extreem hard met een deegrol op haar hoofd hebben geslagen.

Een van de twee uiteindes zou volgens Véronique zelfs gebarsten zijn door de klap. Frédéric brengt een bebloede Véronique daarom naar het ziekenhuis terwijl hij zich excuseert: “Ik hou van je. Ik hou van je. Jij bent de vrouw van mijn leven.” De wonde van acht centimeter diep wordt diezelfde avond nog dichtgenaaid.

“Het slaat nergens op”

De zus van Jean-Claude Van Damme dient pas zes maanden later klacht in bij de politie in Brussel: “Ik schaamde me. Ik wilde niets zeggen tegen mijn broer of ouders. Ik vertelde hen altijd dat ik met mijn achterhoofd op een hoek was gevallen.” Véronique zou volgens DH nog altijd in “een meer dan precaire gezondheidstoestand” verkeren. Ze zou met de rechtszaak een verband met de gebeurtenissen in Knokke willen aantonen.

Frédéric ontkent de feiten: “Ik heb er niets over te zeggen. Anderhalf jaar later dient ze pas een klacht in. Dat slaat nergens op.”

De correctionele rechtbank zal uiteindelijk beslissen wie gelijk heeft.

