Zus van Anouk Matton ligt al drie weken in het ziekenhuis: “Ze heeft een zware ingreep achter de rug”

BVHet zijn moeilijke dagen voor de familie Matton. Hilke Matton (32), de oudere zus van Anouk Matton (29), ligt namelijk al zo’n drie weken in het ziekenhuis. “Erg dat je als jong meisje zoiets moet meemaken”, vertelt haar moeder Ann Geers in Het Nieuwsblad.

In hetzelfde gesprek vertelt Anouk Matton hoe er zo’n drie weken geleden een zwaar voorwerp terechtkwam op de buik van haar oudere zus Hilke. Als gevolg is haar pancreas gescheurd. “Al had ze niet meteen iets door. Het was pas ’s nachts dat ze er echt last van kreeg en wakker werd van de buikpijn”, vertelt ze in Het Nieuwsblad. Nadien volgde een zware operatie. De ingreep zelf is zonder problemen verlopen, maar kort nadien kreeg de oudere zus van Anouk Matton opnieuw veel pijn. Als gevolg werd ze vorig weekend voor de tweede keer opgenomen.

Zware ingreep

Ook Ann Geers, de moeder van de twee zussen, reageerde in Het Nieuwsblad op de gezondheidstoestand van haar dochter Hilke. “Ze hebben de staart van de pancreas moeten wegnemen, wat een hele zware ingreep is. Dit is zeer ernstig, maar we blijven positief want Hilke zit niet meer in de gevarenzone. Al zal het herstel zwaar zijn. Erg dat je als jong meisje zoiets moet meemaken.”

Dat Hilke ondertussen wel op veel steun kan rekenen, blijkt uit een filmpje dat ze deelde op haar Instagram Stories. In de video in kwestie is te zien hoe verschillende mensen, waaronder Anouk Matton en Dimitri Vegas, haar moed inspreken. “We willen je een hart onder de riem steken en je superveel beterschap wensen”, aldus Anouk. Ze vervolgt: “Je kan dit. Je bent supersterk. Je bent echt een topper, maar positief denken, is echt wel key hier.”

