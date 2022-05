Zus van Amber Heard getuigt over geweld: “Johnny dreigde ermee haar hond door het autoraam te gooien”

Geen seconde missen van het proces? Je leest er alles over in ons dossier. Dagelijks kan je vanaf 15 uur onze tijd het proces ook live volgen bij HLN.

“Op een bepaald moment hield Johnny een van de honden van Amber door het raampje van de auto”, herinnerde Whitney zich. “Ik was doodsbang. Omdat hij dronken was, kon ik niet inschatten wat hij zou doen. Gelukkig liet hij het beestje nadien weer in de auto. Hij bleef wel op een erg gemene manier luid lachen. Nadien grapte hij dat hij de hond in de microgolfoven zou stoppen.”

Volgens Henriquez werd Depp woedend elke keer hij dronken of onder invloed was. “Dan schold hij ons uit en noemde hij ons teven. Wanneer hij cocaïne gebruikte, was het hek helemaal van de dam. Soms werd hij ook erg jaloers en beschuldigde hij Amber van overspel. Ik was een soort van relatietherapeut tijdens hun huwelijk en probeerde vaak te bemiddelen tijdens ruzies.” Al waren niet al haar oplossingen nuttig. Zo grapte Whitney in 2013 in een bericht aan Johnny dat hij Amber een pak rammel moest geven. “Gezien de dingen die ik nu weet, heb ik daar heel veel spijt van”, zei ze. Henriquez gaf ook toe dat ze het koppel aanmoedigde om toch samen te blijven, ook al vermoedde ze dat Depp haar zus sloeg. “Er is effectief een moment geweest waarop ik Johnny een klap heb zien uitdelen aan Amber”, herinnerde ze zich nog.

Verslavingen

Tijdens het begin van hun relatie was er volgens Whitney echter geen vuiltje aan de lucht. “Ik zag dat ze van elkaar hielden”, vertelde ze. “M’n zus was volgens mij nog nooit zo verliefd geweest. Maar toen de verslavingen van Depp steeds erger werden, begon hij zich ook steeds agressiever te gedragen. Hij probeerde ook haar carrière te fnuiken. Als ze een auditie of een meeting had, werd hij woedend. ‘Ze hoeft niet te werken, ik kan ook voor haar zorgen’, foeterde hij dan. Tegen het einde van hun relatie zag Amber er steeds slechter uit. Haar ogen waren ingevallen omdat ze niet meer sliep. Als je foto’s van mijn zus van voor de relatie naast foto’s legt van erna, zie je twee verschillende personen.”

Henriquez gaf nadien ook toe dat ze tijdens de huwelijksperiode van Depp en Heard zelf een woelige periode doormaakte. “Ik was heel vaak dronken”, zei ze. Nadien blikte ze terug op een hevige ruzie tussen Johnny en Amber in 2015. “Een van de weinige gelegenheden waarop ik wel nuchter was. Plots begon Depp vanalles door de kamer te gooien. Hij sloeg me ook. Daarop sloeg Amber hem. ‘Blijf van m’n zus’, riep ze. Ze probeerde me dus enkel te verdedigen. Daarna liep Johnny kwaad weg en riep hij dat hij ons haatte.”

Volledig scherm Tijdens de getuigenissen werd Amber meermaals emotioneel. © AP

Eerder op de dag had Rocky Pennington, een voormalige vriendin van de actrice, ook herinneringen opgehaald aan de hevige ruzies tussen Depp en Heard. Zij vertelde eveneens dat de acteur zich onder invloed van drank en drugs slechter begon te gedragen. “Ik was bezorgd om Amber. Ik leefde mee met haar én met Johnny, want hij was ook mijn vriend. Ik hoopte echt dat ze de situatie konden rechttrekken.” De vrouw vertelde dat ze in 2016 getuige was van een ruzie tussen de twee acteurs. Ze zag vooral veel schade aan de woning, zei ze. “Hij bleef maar roepen. En dus ging ik er heen en stapte tussen hen in.” Volgens Pennington heeft ze nooit gezien dat Depp zijn vrouw pijn deed, op welke manier dan ook.

Wel zou ze in 2015 verwondingen hebben opgemerkt bij haar vriendin: een snee op haar voorhoofd, een rood gezicht en een bloeding waar Depp haar uit haar hoofd zou hebben getrokken. “Het was haar haarkleur op de grond", zei Pennington, die er wel aan toevoegde dat ze het incident zelf niet had gezien.

De vrouw vertelde ook dat Depp inderdaad ‘The Monster’ werd genoemd door z'n vrienden, omwille van z’n verslaving aan alcohol en drugs. “De bewijzen van fysiek geweld werden steeds groter. Ik heb verschillende verwondingen gezien bij Amber. Ik begon te vrezen dat Johnny nog ergere dingen zou doen wanneer hij ‘The Monster’ werd.”

Discussie over de honden en Elon Musk

Ook Joshua Drew, de ex-man van Pennington en eveneens lid van de ‘inner circle’ van Amber en Johnny, nam het woord. Hij vertelde onder andere dat de honden van het koppel vrij door hun appartement liepen en continu op de vloer hun gevoeg deden. Tijdens het proces was er eerder discussie over ontlasting die Depp op een bepaald moment op bed vond. Volgens de acteur kwam die van Amber, zij wees de honden met de vinger. Drew vertelde ook dat Elon Musk amper een maand na de scheiding met Depp op bezoek kwam bij de actrice. Heard begon een relatie met de CEO, maar beklemtoonde altijd dat de romance pas begon na de breuk met haar echtgenoot. Nu bleek dat ze er in elk geval niet veel gras heeft over laten groeien.

Drew werd ook ondervraagd over een vermeend incident op 21 mei 2016. Op die dag leidde de man agenten door het appartement van Johnny Depp. “Ik heb hem zelf nooit flessen wijn zien gooien of meubels kapotmaken”, luidde het. “Maar de agenten hebben me wel verteld dat er schade in het appartement was, dat het gezicht van Amber rood was en dat ze voldoende bewijsmateriaal hadden, als ze een klacht tegen hem zou indienen. Uiteindelijk heeft ze dat niet gedaan. Ze verkeerde die avond in shock.”

Volledig scherm Amber Heard © AP

Nadien volgden nog getuigenissen van een andere gemeenschappelijke vriendin, Elizabeth Marz - zij zag eveneens meermaals dat Amber verwondingen had op haar gezicht - en make-upartieste Melanie Inglessis. Die laatste werkte voor Amber op 16 december 2015, een van de dagen waarop een ruzie tussen Depp en Heard naar verluidt in geweld uitmondde. “Ze zag eruit alsof ze van iemand een kopstoot had gekregen”, herinnerde zij zich. “Er waren gekleurde vlekken rond haar neus en ogen en ze had een gespleten lip. Amber was die dag te gast in ‘The Late Late Show’, maar gelukkig kon ik haar verwondingen maskeren. Ik gebruikte wat meer make-up dan gewoonlijk en kon zo de blauwe plekken wegwerken. Ik was in shock dat ik zo'n heftige dingen moest verbergen.” Zelf had Inglessis geen negatieve ervaringen met Depp. “Ik heb hem een tiental keer gezien en hij leek een vriendelijke man.”

