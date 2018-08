Zus Greg Van Avermaet wordt radiomaker DBJ

27 augustus 2018

06u56 0 Showbizz Claudia Van Avermaet (36), zus van Gouden Greg Van Avermaet (33), gaat radio maken. In het nieuwe radioseizoen van Nostalgie zal ze elke week te horen zijn in haar eigen rubriek over gezondheid.

Claudia Van Avermaet is personal coach, yogalerares en 'Food Coach'. Vanaf deze week zal ze elke woensdag te horen zijn in het ochtendprogramma van Sebastian Decrop op Nostalgie, waar ze haar eigen kijk geeft op gezond leven. Zo wordt ze een van 'de vrienden' van Nostalgie. Sportjournaliste Hilde Van Malderen komt wekelijks langs voor de sport, stand-upcomedian Brik Van Dyck sluit de week op een eigenzinnige manier af.

Nostalgie bestaat tien jaar en heeft zichzelf daarom stevig opgesmukt met de slagzin ‘Jouw moment, jouw classic’. Om negen uur krijgen we een uur lang classics in Simply the Best, van tien tot vier is het aan Astrid Philips en Johan Henneman. De avondspits van vier tot zeven is voor Marcia Bwarody, gevolgd door Stereo Shuffle van zeven tot tien. Stefan Ackermans zal via de sociale kanalen van Nostalgie te beluisteren zijn. Vanaf vanmiddag is Nostalgie ook te beluisteren via het digitale DAB+.