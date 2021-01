Zuid-Koreaanse actrice Song Yoo Jung (26) overleden: “Vermoedelijk alweer een zelfdoding”

Wat de doodsoorzaak was wilde niemand kwijt, maar waarschijnlijk stapte de actrice zelf uit het leven. “Ze had het pas nog over de moeilijkheden in haar leven”, schrijven de lokale media. “En het is al een tijdje geleden dat ze doorbrak. Ze maakte zich zorgen over de toekomst van haar carrière.”

Duistere trend

De Zuid-Koreaanse K-popster Yohan (28) was lid van de populaire band TST. Hij werd dinsdag 16 juni 2020 dood aangetroffen. In december 2018 werd het levenloze lichaam van Jong-hyun Kim (27), de leadzanger van de Zuid-Koreaanse boyband SHINee, gevonden in zijn woning. Enkele dagen na de ontdekking werd duidelijk dat het om zelfdoding ging. Een jaar later werd ook Cha In Ha, actief bij de groep SURPRISE U, op 27-jarige leeftijd dood teruggevonden in z’n appartement. Ook daar ging het volgens verschillende bronnen om zelfdoding. En ook bij de Zuid-Koreaanse meisjesgroepen die actief zijn in de K-pop, werden er al verschillende gevallen gemeld van zelfdoding. Zo werd in oktober 2019 bijvoorbeeld de 25-jarige superster Sulli levenloos thuis gevonden. Een maand later volgde het trieste nieuws over het overlijden van de 28-jarige Goo Hara, die onder andere lid was van de groep Kara en daarna een solocarrière startte.