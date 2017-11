Zoveelste nieuw lief voor Lottie Moss Redactie

Halfzusje van topmodel Kate Moss heeft alwéér een nieuwe vlam.

Lottie Moss bouwt niet alleen naarstig aan een eigen modellencarrière, het halfzusje van topmodel Kate Moss steekt de laatste tijd ook heel wat energie in haar liefdesleven. Zo was ze tot enkele maanden geleden nog samen met Alex Mytton, realityster uit de tv-reeks 'Made in Chelsea'. Maar hem ruilde ze in voor rugbyspeler en mannelijke fotomodel Elliot Clements-Hill. Helaas voor hem kon hij haar ook niet zo lang boeien. Want nu werd Lottie gespot aan de zijde van deze Tom Dolemore. Een man die zijn carrière als acteur combineert met die van effectenmakelaar. Benieuwd hoe lang hij haar interesse kan vasthouden.