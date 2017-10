Zoveel duurder wordt jouw Netflix-abonnement binnenkort AS; avh

11u00

Bron: eigen berichtgeving 5 Thinkstock Netflix verhoogt zijn tarieven. Showbizz Netflix gaat voor het eerst in twee jaar de prijzen van bepaalde abonnementen verhogen. Niet alleen in de Verenigde Staten, zoals eerder gemeld, maar o ok in België en andere Europese landen. De prijs van het goedkoopste abonnement blijft wel gelijk, maar de duurste formule (vier schermen + ultra HD) wordt bijvoorbeeld 2 euro duurder, tot 13,99 euro per maand.

Het abonnement met één scherm in SD blijft 7,99 euro, maar het abonnement met twee schermen in HD gaat van 9,99 euro naar 10,99 euro. Het duurste abonnement met vier schermen in HD en Ultra HD gaat van 11,99 euro naar 13,99 euro.

Meer content

Netflix verhoogt de tarieven, omdat het meer exclusieve series en films heeft toegevoegd. Het bedrijf meldt dat het dat in de toekomst wil blijven doen en daarnaast ook wil blijven innoveren. “We willen werken aan een algemene verbetering van de Netflix-ervaring, waardoor leden nog sneller geweldige content vinden om te kijken”, zo meldt Netflix.

Aandeel stijgt

Netflix zou zijn klanten vanaf 19 oktober op de hoogte brengen en in december zouden de prijswijzigingen ingaan. Het is de eerste verandering in prijzen sinds 2014. Beleggers reageerden al positief op het nieuws: het aandeel van Netflix stond bij het sluiten van de beurs ruim 5 procent hoger.

1.000 uur

In 2017 voegt Netflix meer dan 1.000 uur aan Original content toe. Netflix investeerde al meer dan 2 miljard dollar in Europese content en het aantal titels in België steeg met 175 procent sinds de lancering drie jaar geleden. Netflix voegt ook steeds meer Belgische producties toe aan het aanbod. Zo verschenen onlangs ‘La Trève’ en ‘Beau Séjour’ in het menu.

Netflix heeft 104 miljoen klanten in meer dan 190 landen. Enkele van de bekende reeksen zijn 'House of Cards' en 'Orange is the New Black'.

Netflix is raising its prices, again https://t.co/HGjZSRBql3 pic.twitter.com/MCukYBwBL5 Mashable(@ mashable) link