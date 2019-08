Zou ze écht drugsdealer spelen? Maker van nieuwe film met opgepakte actrice Imanuelle Grives reageert TDS

09 augustus 2019

17u00

Bron: ANP/SHOWNIEUWS 2 Showbizz De producent van de nieuwe Nederlandse film ‘Suriname’, waarin Imanuelle Grives een rol zou hebben, is behoorlijk geschrokken dat de actrice werd opgepakt op verdenking van drugshandel. Imanuelle beweert zich te hebben voorbereid op een rol als drugsdealer en had daarom een flinke hoeveelheid drugs mee naar het Belgische festival Tomorrowland.

“We betreuren de situatie enorm. We waarderen Imanuelle ontzettend als mens, dus het nieuws was echt een klap”, aldus Rodney tegen BuzzE. Of Imanuelle ook drugs zou smokkelen en dealen in de film, wil de producent niet zeggen. “We willen alleen bevestigen dat ze het liefje van een crimineel speelt, dat ze zelf ook bepaalde ambities heeft en dat het echt een actiefilm is.” Volgens het Nederlandse Shownieuws is het echter een uitgemaakte zaak: zij stellen dat Imanuelle voor haar rol géén drugs moest dealen.

De actrice zit momenteel nog altijd vast. Ze wordt verdacht van drugshandel. “Als we dit hadden geweten, hadden we het haar natuurlijk afgeraden. We zijn hier echt fel tegen”, laat de maker nog weten. “Volgende week beginnen we met draaien. De opnames vinden volledig in Suriname plaats.”