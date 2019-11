Zou het dan toch lukken? HBO werkt aan ‘Friends’-reünie met alle acteurs Redactie

13 november 2019

08u00

Bron: AD 3 Showbizz Gaat de langgekoesterde wens van de vele ‘Friends’-fans nu dan eindelijk in vervulling? Het lijkt er wel op. Er zou een reünie in de maak zijn voor HBO Max, waaraan alle zes acteurs gaan deelnemen. Dit meldt The Hollywood Reporter.

Er worden gesprekken gevoerd met Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross), evenals met de makers van de populaire jaren '90 serie David Crane en Marta Kauffman. Volgens bronnen is de deal echter nog lang niet rond. Mocht het tot een deal komen - waar fans al een tijd vurig op hopen - dan wordt het nog een heuse uitdaging om alle agenda’s van de drukbezette acteurs op elkaar af te stemmen.

In september vierden de acteurs al 25 jaar ‘Friends’. Een foto van hun spontane reünie bij Courteney thuis werd al snel een van de meest gelikete posts ooit op Instagram. De reeks is in de VS momenteel nog te zien op Netflix, maar volgend jaar moeten Amerikaanse kijkers afstemmen op HBO Max als ze de sitcom willen blijven kijken.

Jennifer Aniston hintte onlangs al op een reünie toen ze te gast was bij Ellen DeGeneres. Maar daar kon Aniston nog niet veel over zeggen, omdat er nog over gesproken wordt. HBO Max wilde niet op het nieuws reageren.